Danh bạ công ty
The Clorox Company
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn

The Clorox Company Mức lương

Mức lương tại The Clorox Company dao động từ $109,450 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Kế Toán ở mức thấp đến $236,640 cho vị trí Nhân Sự ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của The Clorox Company. Cập nhật lần cuối: 9/1/2025

$160K

Được Trả Xứng Đáng, Không Bị Lừa Dối

Chúng tôi đã thương lượng hàng nghìn lời mời việc làm và thường xuyên đạt được mức tăng $30K+ (đôi khi $300K+). Để chúng tôi thương lượng mức lương cho bạn hoặc để CV của bạn được đánh giá bởi các chuyên gia thực thụ - những nhà tuyển dụng làm việc này hàng ngày.

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $121K
Kế Toán
$109K
Phát Triển Kinh Doanh
$161K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Dịch Vụ Khách Hàng
$117K
Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu
$172K
Nhân Sự
$237K
Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (IT)
$131K
Bán Hàng
Median $165K
Kiến Trúc Sư Giải Pháp
Median $190K
Nhà Đầu Tư Mạo Hiểm
$130K
Thiếu chức danh của bạn?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang thù lao hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang này.


Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại The Clorox Company, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (25.00% hàng năm)

Có câu hỏi? Hỏi cộng đồng.

Truy cập cộng đồng Levels.fyi để tương tác với nhân viên từ các công ty khác nhau, nhận lời khuyên nghề nghiệp và nhiều hơn nữa.

Truy cập ngay!

Câu hỏi thường gặp

The highest paying role reported at The Clorox Company is Nhân Sự at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $236,640. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at The Clorox Company is $146,265.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho The Clorox Company

Công ty liên quan

  • Newell Brands
  • Overstock
  • Berkshire Hathaway
  • The Home Depot
  • Best Buy
  • Xem tất cả công ty ➜

Tài nguyên khác