Danh bạ công ty
The Boring Company
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn

The Boring Company Mức lương

Mức lương tại The Boring Company dao động từ $89,550 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Nhà Thiết Kế Sản Phẩm ở mức thấp đến $230,000 cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của The Boring Company. Cập nhật lần cuối: 9/1/2025

$160K

Được Trả Xứng Đáng, Không Bị Lừa Dối

Chúng tôi đã thương lượng hàng nghìn lời mời việc làm và thường xuyên đạt được mức tăng $30K+ (đôi khi $300K+). Để chúng tôi thương lượng mức lương cho bạn hoặc để CV của bạn được đánh giá bởi các chuyên gia thực thụ - những nhà tuyển dụng làm việc này hàng ngày.

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $230K

Kỹ sư phần mềm full-stack

Kỹ Sư Cơ Khí
Median $90K
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
$149K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Kỹ Sư Phần Cứng
$143K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
$89.6K
Quản Lý Dự Án
$154K
Nhân Viên Tuyển Dụng
$119K
Thiếu chức danh của bạn?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang thù lao hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang này.


Câu hỏi thường gặp

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u The Boring Company je Kỹ Sư Phần Mềm s godišnjom ukupnom naknadom od $230,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u The Boring Company je $142,811.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho The Boring Company

Công ty liên quan

  • MathWorks
  • Talend
  • MarkLogic
  • The Motley Fool
  • Recurly
  • Xem tất cả công ty ➜

Tài nguyên khác