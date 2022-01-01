Danh bạ công ty
Thales
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn

Thales Mức lương

Mức lương tại Thales dao động từ $20,100 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (IT) ở mức thấp đến $176,880 cho vị trí Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Thales. Cập nhật lần cuối: 9/1/2025

$160K

Được Trả Xứng Đáng, Không Bị Lừa Dối

Chúng tôi đã thương lượng hàng nghìn lời mời việc làm và thường xuyên đạt được mức tăng $30K+ (đôi khi $300K+). Để chúng tôi thương lượng mức lương cho bạn hoặc để CV của bạn được đánh giá bởi các chuyên gia thực thụ - những nhà tuyển dụng làm việc này hàng ngày.

Kỹ Sư Phần Mềm
LR6 $42.8K
LR7 $48.4K
LR8 $68.5K

Kỹ sư phần mềm full-stack

Kỹ sư dữ liệu

Chuyên Viên Phân Tích An Ninh Mạng
Median $73K
Kiến Trúc Sư Giải Pháp
Median $84.1K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
Median $40.2K
Bán Hàng
Median $161K
Trợ Lý Hành Chính
$48.8K
Kỹ Sư Hàng Không Vũ Trụ
$76K
Kỹ Sư Hóa Học
$20.5K

Kỹ sư nghiên cứu

Kỹ Sư Điện
$66.9K
Kỹ Sư Phần Cứng
$23.5K
Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (IT)
$20.1K
Pháp Lý
$64.1K
Kỹ Sư Cơ Khí
$86.5K
Kỹ Sư Quang Học
$41.9K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
$175K
Quản Lý Sản Phẩm
$65K
Quản Lý Dự Án
$90.8K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
$177K
Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
$52.7K
Biên Tập Viên Kỹ Thuật
$44K
Nghiên Cứu Viên UX
$70.7K
Thiếu chức danh của bạn?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang thù lao hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang này.


Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Thales là Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $176,880. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Thales là $65,001.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho Thales

Công ty liên quan

  • Atos
  • QuEST Global
  • Murex
  • ConvergeOne
  • Modus Create
  • Xem tất cả công ty ➜

Tài nguyên khác