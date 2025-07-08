Danh bạ công ty
Tetra Tech
Tetra Tech Mức lương

Mức lương tại Tetra Tech dao động từ $65,325 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Quản Lý Dự Án ở mức thấp đến $129,350 cho vị trí Kỹ Sư Cơ Khí ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Tetra Tech. Cập nhật lần cuối: 9/1/2025

Kỹ Sư Xây Dựng
Median $78K
Kỹ Sư Phần Mềm
Median $117K
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
$106K

Chuyên Viên Tư Vấn Quản Lý
$109K
Kỹ Sư Cơ Khí
$129K
Quản Lý Dự Án
$65.3K
Nhân Viên Tuyển Dụng
$108K
Nhà Đầu Tư Mạo Hiểm
$121K
Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Tetra Tech là Kỹ Sư Cơ Khí at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $129,350. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Tetra Tech là $108,038.

