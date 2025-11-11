Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Kỹ sư phần mềm đảm bảo chất lượng (QA) tại Tesla in San Francisco Bay Area có tổng thu nhập hàng năm là $245,000. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.