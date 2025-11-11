Danh bạ công ty
Thu nhập Thiết kế UX in United States tại Tesla dao động từ $135K mỗi year cho P1 đến $430K mỗi year cho P4. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $180K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Tesla. Cập nhật lần cuối: 11/11/2025

Trung bình Cấp độ
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần ()
Thưởng
P1
Associate Product Designer
$135K
$108K
$26.7K
$0
P2
Product Designer
$130K
$120K
$10K
$0
P3
Senior Product Designer
$179K
$154K
$25.3K
$0
P4
Staff Product Designer
$430K
$186K
$244K
$0
Thông tin mức lương mới nhất
Công ty

Địa điểm | Ngày

Tên cấp bậc

Thẻ

Số năm kinh nghiệm

Tổng / Tại công ty

Tổng thu nhập

Lương cơ bản | Cổ phiếu (năm) | Thưởng
Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Tesla, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Tesla, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.



Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Thiết kế UX tại Tesla in United States có tổng thu nhập hàng năm là $429,500. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Tesla cho vị trí Thiết kế UX in United States là $170,000.

