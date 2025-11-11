Thu nhập Chuyên viên phân tích thông tin kinh doanh in United States tại Tesla dao động từ $100K mỗi year đến $139K. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $110K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Tesla. Cập nhật lần cuối: 11/11/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần ()
Thưởng
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$115K
$109K
$6.3K
$0
P3
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Tesla, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)
Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.
