Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Kế toán kỹ thuật tại Tesla in Greater Amsterdam Area có tổng thu nhập hàng năm là €103,155. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.