Tesco
Tesco Mức lương

Khoảng lương Tesco từ $6,071 trong tổng thu nhập hàng năm cho Nhân sự ở mức thấp nhất đến $160,217 cho Nhà thiết kế sản phẩm ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của Tesco. Cập nhật lần cuối: 8/16/2025

$160K

Kỹ sư phần mềm
Software Engineer 1 $28.5K
Software Engineer 2 $53.5K
Software Engineer 3 $97K

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm toàn ngăn xếp

Kỹ sư dữ liệu

Quản lý kỹ thuật phần mềm
Median $104K
Quản lý sản phẩm
WL1 $50.4K
WL2 $92.6K
WL2 $115K

Nhà khoa học dữ liệu
Median $91.3K
Quản lý chương trình kỹ thuật
Median $48.2K
Trợ lý hành chính
Median $30.8K
Bán hàng
Median $31.8K
Kế toán
$44.1K

Kế toán kỹ thuật

Phát triển kinh doanh
$100K
Nhà viết quảng cáo
$38.5K
Dịch vụ khách hàng
$32K
Nhà phân tích dữ liệu
$63.7K
Quản lý khoa học dữ liệu
$64.2K
Nhà phân tích tài chính
$137K
Nhà thiết kế đồ họa
$121K
Nhân sự
$6.1K
Chuyên gia công nghệ thông tin
$78.2K
Pháp lý
$33.7K
Nhà tư vấn quản lý
$85.6K
Nhà thiết kế sản phẩm
$160K
Nhà tuyển dụng
$47.8K
Bạn thiếu chức danh của mình?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang bồi thường của chúng tôi hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang.


Câu hỏi thường gặp

Vị trí được trả lương cao nhất được báo cáo tại Tesco là Nhà thiết kế sản phẩm at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $160,217. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu tiềm năng và tiền thưởng nào.
Tổng thu nhập trung vị hàng năm được báo cáo tại Tesco là $63,729.

Các tài nguyên khác