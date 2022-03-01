Thư Mục Công Ty
Tencent Holdings
Tencent Holdings Mức lương

Khoảng lương Tencent Holdings từ $43,084 trong tổng thu nhập hàng năm cho Nhà phân tích kinh doanh ở mức thấp nhất đến $666,650 cho Chuyên gia công nghệ thông tin ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của Tencent Holdings. Cập nhật lần cuối: 8/16/2025

$160K

Nhà phân tích kinh doanh
$43.1K
Phát triển kinh doanh
$108K
Nhà khoa học dữ liệu
$63.5K

Chuyên gia công nghệ thông tin
$667K
Pháp lý
$301K
Quản lý đối tác
$158K
Quản lý sản phẩm
$55.9K
Kỹ sư phần mềm
$102K
