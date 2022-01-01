Thư Mục Công Ty
Tenable
Tenable Mức lương

Khoảng lương Tenable từ $43,447 trong tổng thu nhập hàng năm cho Nhà khoa học dữ liệu ở mức thấp nhất đến $487,775 cho Quản lý sản phẩm ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của Tenable. Cập nhật lần cuối: 8/16/2025

$160K

Quản lý sản phẩm
Senior Product Manager $296K
Principal Product Manager $488K
Kỹ sư phần mềm
Median $149K

Kỹ sư phần mềm toàn ngăn xếp

Bán hàng
Median $170K

Thành công khách hàng
$214K
Nhà khoa học dữ liệu
$43.4K
Chuyên gia công nghệ thông tin
$83.6K
Vận hành marketing
$67.3K
Nhà thiết kế sản phẩm
$127K
Nhà tuyển dụng
$140K
Quản lý kỹ thuật phần mềm
$205K
Kiến trúc sư giải pháp
$276K
Lịch trình trao quyền

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại cổ phiếu
RSU

Tại Tenable, RSUs tuân theo lịch trình trao quyền 4 năm:

  • 25% được trao quyền trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được trao quyền trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được trao quyền trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được trao quyền trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)

Câu hỏi thường gặp

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Tenable adalah Quản lý sản phẩm at the Principal Product Manager level dengan total kompensasi tahunan sebesar $487,775. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Tenable adalah $159,516.

