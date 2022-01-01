Thư Mục Công Ty
Tempus
Tempus Mức lương

Khoảng lương Tempus từ $29,108 trong tổng thu nhập hàng năm cho Trợ lý hành chính ở mức thấp nhất đến $256,275 cho Bán hàng ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của Tempus. Cập nhật lần cuối: 8/16/2025

$160K

Kỹ sư phần mềm
Software Engineer $129K
Senior Software Engineer $161K

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm toàn ngăn xếp

Nhà khoa học dữ liệu
Data Scientist $150K
Senior Data Scientist $150K
Quản lý kỹ thuật phần mềm
Median $185K

Quản lý sản phẩm
Median $152K
Trợ lý hành chính
$29.1K
Nhà phân tích kinh doanh
$68.6K
Dịch vụ khách hàng
$56.8K
Thành công khách hàng
$69.7K
Nhà phân tích dữ liệu
$79.6K
Quản lý chương trình
$84.6K
Bán hàng
$256K
Chuyên viên an ninh mạng
$140K
Nhà văn kỹ thuật
$76.4K
Lịch trình trao quyền

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại cổ phiếu
RSU

Tại Tempus, RSUs tuân theo lịch trình trao quyền 4 năm:

  • 25% được trao quyền trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được trao quyền trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được trao quyền trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được trao quyền trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)

Câu hỏi thường gặp

El puesto con el salario más alto reportado en Tempus es Bán hàng at the Common Range Average level con una compensación total anual de $256,275. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación en acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Tempus es $128,945.

Các tài nguyên khác