Temasek Mức lương

Khoảng lương Temasek từ $10,612 trong tổng thu nhập hàng năm cho Vận hành dịch vụ khách hàng ở mức thấp nhất đến $218,900 cho Chuyên gia công nghệ thông tin ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của Temasek. Cập nhật lần cuối: 8/15/2025

$160K

Được trả tiền, không bị lợi dụng

Kỹ sư phần mềm
Median $74.8K

Kỹ sư phần mềm toàn ngăn xếp

Nhà khoa học dữ liệu
Median $112K
Vận hành dịch vụ khách hàng
$10.6K

Nhà phân tích dữ liệu
$63.7K
Nhà phân tích tài chính
$192K
Kỹ sư phần cứng
$54.4K
Chuyên gia công nghệ thông tin
$219K
Quản lý sản phẩm
$31.3K
Quản lý dự án
$29.9K
Câu hỏi thường gặp

