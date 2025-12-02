Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in United States tại Teladoc Health dao động từ $102K mỗi year cho Software Engineer I đến $223K mỗi year cho Staff Software Engineer. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $185K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Teladoc Health. Cập nhật lần cuối: 12/2/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Software Engineer I
$102K
$96.5K
$4K
$1.7K
Software Engineer II
$135K
$123K
$8.2K
$3.8K
Software Engineer III
$175K
$151K
$19K
$5.4K
Senior Software Engineer
$189K
$166K
$14.9K
$8.3K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
33%
NĂM 1
33%
NĂM 2
33%
NĂM 3
Tại Teladoc Health, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 3 năm:
33% được phát hành trong 1st-NĂM (33.00% hàng năm)
33% được phát hành trong 2nd-NĂM (33.00% hàng năm)
33% được phát hành trong 3rd-NĂM (33.00% hàng năm)
