Teladoc Health Mức lương

Mức lương tại Teladoc Health dao động từ $49,670 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Dịch Vụ Khách Hàng ở mức thấp đến $305,000 cho vị trí Kiến Trúc Sư Giải Pháp ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Teladoc Health. Cập nhật lần cuối: 9/1/2025

$160K

Kỹ Sư Phần Mềm
Software Engineer I $104K
Software Engineer II $135K
Software Engineer III $175K
Senior Software Engineer $188K

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm full-stack

Nhà Khoa Học Dữ Liệu
Data Scientist II $138K
Data Scientist III $172K
Senior Data Scientist $264K

Tin học y tế

Quản Lý Sản Phẩm
Product Manager II $178K
Senior Product Manager $190K

Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
Median $270K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
Median $163K

Nhà thiết kế trải nghiệm người dùng

Kiến Trúc Sư Giải Pháp
Median $305K
Marketing
Median $98.8K
Dịch Vụ Khách Hàng
$49.7K
Thành Công Khách Hàng
$109K
Nhân Viên Tuyển Dụng
$199K
Bán Hàng
$294K
Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
$204K
Nghiên Cứu Viên UX
$206K
Lịch Trình Phát Hành

33%

NĂM 1

33%

NĂM 2

33%

NĂM 3

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Teladoc Health, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 3 năm:

  • 33% được phát hành trong 1st-NĂM (33.00% hàng năm)

  • 33% được phát hành trong 2nd-NĂM (33.00% hàng năm)

  • 33% được phát hành trong 3rd-NĂM (33.00% hàng năm)

Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Teladoc Health là Kiến Trúc Sư Giải Pháp với tổng thu nhập hàng năm là $305,000. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Teladoc Health là $178,333.

