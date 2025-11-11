Danh bạ công ty
Tekion Kỹ sư phần mềm đảm bảo chất lượng (QA) Mức lương tại Greater Bengaluru

Gói thu nhập trung vị của Kỹ sư phần mềm đảm bảo chất lượng (QA) in Greater Bengaluru tại Tekion có tổng giá trị ₹799K mỗi year. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Tekion. Cập nhật lần cuối: 11/11/2025

Gói Lương Trung Vị
company icon
Tekion
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Tổng mỗi năm
₹799K
Cấp bậc
L2
Lương cơ bản
₹783K
Stock (/yr)
₹16.1K
Thưởng
₹0
Số năm tại công ty
3 Năm
Số năm kinh nghiệm
3 Năm
Các cấp bậc nghề nghiệp tại Tekion?
Block logo
+₹5.04M
Robinhood logo
+₹7.74M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
Options

Tại Tekion, Options tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)



Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Kỹ sư phần mềm đảm bảo chất lượng (QA) tại Tekion in Greater Bengaluru có tổng thu nhập hàng năm là ₹2,220,952. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Tekion cho vị trí Kỹ sư phần mềm đảm bảo chất lượng (QA) in Greater Bengaluru là ₹790,138.

