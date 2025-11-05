Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Greater Bengaluru tại Tekion dao động từ ₹2.01M mỗi year cho L1 đến ₹7.22M mỗi year cho L5. Gói thu nhập trung vị year in Greater Bengaluru có tổng giá trị ₹4.06M. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Tekion. Cập nhật lần cuối: 11/5/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
L1
₹2.01M
₹1.73M
₹243K
₹34.8K
L2
₹2.73M
₹2.25M
₹465K
₹14K
L3
₹4.68M
₹3.87M
₹816K
₹0
L4
₹6.34M
₹5.28M
₹1.01M
₹53.8K
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Tekion, Options tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)
