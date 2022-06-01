TEGNA Mức lương

Mức lương tại TEGNA dao động từ $61,690 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính ở mức thấp đến $65,325 cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của TEGNA . Cập nhật lần cuối: 11/24/2025