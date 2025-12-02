Danh bạ công ty
Tech Mahindra
Tổng thu nhập Nhà Đầu Tư Mạo Hiểm in India tại Tech Mahindra là ₹368K mỗi year cho U1. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Tech Mahindra. Cập nhật lần cuối: 12/2/2025

Tổng Thu Nhập Trung Bình

$4.1K - $4.9K
India
Khoảng Phổ Biến
Khoảng Có Thể
$3.6K$4.1K$4.9K$5.2K
Khoảng Phổ Biến
Khoảng Có Thể
Trung bình Mức lương theo Cấp độ
Thêm thù laoSo sánh cấp độ
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
U1
$4.2K
$4.2K
$0
$0
U2
$ --
$ --
$ --
$ --
U3
$ --
$ --
$ --
$ --
U4
$ --
$ --
$ --
$ --
Đóng góp
Các cấp bậc nghề nghiệp tại Tech Mahindra?

Chức danh được bao gồm

Cộng sự

Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Nhà Đầu Tư Mạo Hiểm tại Tech Mahindra in India có tổng thu nhập hàng năm là ₹452,613. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Tech Mahindra cho vị trí Nhà Đầu Tư Mạo Hiểm in India là ₹318,797.

Tài nguyên khác

