Tech Mahindra
  • Mức lương
  • Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật

  • Tất cả mức lương Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật

Tech Mahindra Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật Mức lương

Thu nhập Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật in United States tại Tech Mahindra dao động từ $138K mỗi year cho U2 đến $125K mỗi year cho U3. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $150K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Tech Mahindra. Cập nhật lần cuối: 12/2/2025

Trung bình Mức lương theo Cấp độ
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
U1
Associate Technical Program Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
U2
Technical Program Manager
$138K
$138K
$0
$0
U3
Senior Technical Program Manager
$125K
$125K
$0
$0
U4
Team Lead
$ --
$ --
$ --
$ --
Thông tin mức lương mới nhất
Công ty

Địa điểm | Ngày

Tên cấp bậc

Thẻ

Số năm kinh nghiệm

Tổng / Tại công ty

Tổng thu nhập

Lương cơ bản | Cổ phiếu (năm) | Thưởng
Đóng góp
Các cấp bậc nghề nghiệp tại Tech Mahindra?

Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật tại Tech Mahindra in United States có tổng thu nhập hàng năm là $250,000. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Tech Mahindra cho vị trí Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật in United States là $130,000.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho Tech Mahindra

Tài nguyên khác

