Thu nhập Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật in United States tại Tech Mahindra dao động từ $138K mỗi year cho U2 đến $125K mỗi year cho U3. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $150K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Tech Mahindra. Cập nhật lần cuối: 12/2/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
U1
$ --
$ --
$ --
$ --
U2
$138K
$138K
$0
$0
U3
$125K
$125K
$0
$0
U4
$ --
$ --
$ --
$ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
