Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Kỹ Sư Cơ Khí tại Tata Motors in Pune Metropolitan Region có tổng thu nhập hàng năm là ₹2,019,401. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.