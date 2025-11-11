Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Kỹ sư phần mềm backend tại Tata Group in India có tổng thu nhập hàng năm là ₹3,867,089. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.