Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Guadalajara Metropolitan Area tại Tata Consultancy Services dao động từ MX$262K mỗi year cho C1Y đến MX$775K mỗi year cho C3A. Gói thu nhập trung vị year in Guadalajara Metropolitan Area có tổng giá trị MX$399K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Tata Consultancy Services. Cập nhật lần cuối: 11/6/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
C1Y
MX$262K
MX$257K
MX$5.1K
MX$0
C1
MX$476K
MX$464K
MX$0
MX$12.4K
C2
MX$516K
MX$486K
MX$0
MX$30.1K
C3A
MX$775K
MX$747K
MX$0
MX$28.3K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Tata Consultancy Services, Cấp phát cổ phiếu/cổ phần tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)
Chức danh được bao gồmGửi chức danh mới