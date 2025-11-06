Danh bạ công ty
Tata Consultancy Services
  • Mức lương
  • Kỹ Sư Phần Mềm

  • Tất cả mức lương Kỹ Sư Phần Mềm

  • Chile

Tata Consultancy Services Kỹ Sư Phần Mềm Mức lương tại Chile

Gói thu nhập trung vị của Kỹ Sư Phần Mềm in Chile tại Tata Consultancy Services có tổng giá trị CLP 35.42M mỗi year. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Tata Consultancy Services. Cập nhật lần cuối: 11/6/2025

Gói Lương Trung Vị
company icon
Tata Consultancy Services
Salesforce Engineer
Santiago, RM, Chile
Tổng mỗi năm
CLP 35.42M
Cấp bậc
C3A
Lương cơ bản
CLP 35.42M
Stock (/yr)
CLP 0
Thưởng
CLP 0
Số năm tại công ty
2 Năm
Số năm kinh nghiệm
4 Năm
Các cấp bậc nghề nghiệp tại Tata Consultancy Services?
Block logo
+CLP 54.61M
Robinhood logo
+CLP 83.8M
Stripe logo
+CLP 18.83M
Datadog logo
+CLP 32.96M
Verily logo
+CLP 20.72M
Thông tin mức lương mới nhất
Công ty

Địa điểm | Ngày

Tên cấp bậc

Thẻ

Số năm kinh nghiệm

Tổng / Tại công ty

Tổng thu nhập

Lương cơ bản | Cổ phiếu (năm) | Thưởng
Không tìm thấy thông tin lương
Lương thực tập

Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Tại Tata Consultancy Services, Cấp phát cổ phiếu/cổ phần tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)



Chức danh được bao gồm

Kỹ sư phần mềm frontend

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm full-stack

Kỹ sư mạng

Kỹ sư phần mềm đảm bảo chất lượng (QA)

Kỹ sư dữ liệu

Kỹ sư phần mềm sản xuất

Kỹ sư DevOps

Kỹ sư tin cậy hệ thống

Kỹ sư hệ thống

Lập trình viên web

Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm tại Tata Consultancy Services in Chile có tổng thu nhập hàng năm là CLP 56,497,620. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Tata Consultancy Services cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm in Chile là CLP 35,417,335.

Tài nguyên khác