Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Quản Lý Dự Án tại Tata Consultancy Services in Greater Toronto Area có tổng thu nhập hàng năm là CA$134,800. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.