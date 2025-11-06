Tổng thu nhập Nhà Thiết Kế Sản Phẩm in United States tại Tata Consultancy Services là $106K mỗi year cho C1. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $100K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Tata Consultancy Services. Cập nhật lần cuối: 11/6/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
C1
$106K
$106K
$0
$0
C2
$ --
$ --
$ --
$ --
C3A
$ --
$ --
$ --
$ --
C3B
$ --
$ --
$ --
$ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Tata Consultancy Services, Cấp phát cổ phiếu/cổ phần tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)
Chức danh được bao gồmGửi chức danh mới