Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Nhà Thiết Kế Sản Phẩm tại Tata Consultancy Services in India có tổng thu nhập hàng năm là ₹1,530,044. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.