Gói thu nhập trung vị của Chuyên Gia Công Nghệ Thông Tin (IT) in Mexico tại Tata Consultancy Services có tổng giá trị MX$244K mỗi year. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Tata Consultancy Services. Cập nhật lần cuối: 11/6/2025

Gói Lương Trung Vị
company icon
Tata Consultancy Services
IT Support
hidden
Tổng mỗi năm
MX$244K
Cấp bậc
C1Y
Lương cơ bản
MX$244K
Stock (/yr)
MX$0
Thưởng
MX$0
Số năm tại công ty
2-4 Năm
Số năm kinh nghiệm
2-4 Năm
Các cấp bậc nghề nghiệp tại Tata Consultancy Services?
Block logo
+MX$1.11M
Robinhood logo
+MX$1.7M
Stripe logo
+MX$382K
Datadog logo
+MX$669K
Verily logo
+MX$421K
Thông tin mức lương mới nhất
Công ty

Địa điểm | Ngày

Tên cấp bậc

Thẻ

Số năm kinh nghiệm

Tổng / Tại công ty

Tổng thu nhập

Lương cơ bản | Cổ phiếu (năm) | Thưởng
Không tìm thấy thông tin lương
Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Tại Tata Consultancy Services, Cấp phát cổ phiếu/cổ phần tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)



Chức danh được bao gồm

Gửi chức danh mới

Chuyên gia công nghệ thông tin (IT)

Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Chuyên Gia Công Nghệ Thông Tin (IT) tại Tata Consultancy Services in Mexico có tổng thu nhập hàng năm là MXMX$8,932,909. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Tata Consultancy Services cho vị trí Chuyên Gia Công Nghệ Thông Tin (IT) in Mexico là MXMX$4,664,256.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho Tata Consultancy Services

Tài nguyên khác