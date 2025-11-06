Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Tata Consultancy Services. Cập nhật lần cuối: 11/6/2025
Mời bạn bè và cộng đồng của bạn chia sẻ thông tin lương ẩn danh trong vòng chưa đầy 60 giây. Càng nhiều dữ liệu có nghĩa là những người tìm việc như bạn và cộng đồng của chúng ta sẽ có được những thông tin hữu ích hơn!
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Tata Consultancy Services, Cấp phát cổ phiếu/cổ phần tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)
Chức danh được bao gồmGửi chức danh mới