Thu nhập Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu in United States tại Tata Consultancy Services dao động từ $78.7K mỗi year cho C1 đến $108K mỗi year cho C3A. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $86K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Tata Consultancy Services. Cập nhật lần cuối: 11/6/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
C1Y
$ --
$ --
$ --
$ --
C1
$78.7K
$77.3K
$0
$1.3K
C2
$79.3K
$79.3K
$0
$0
C3A
$108K
$108K
$0
$0
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Tata Consultancy Services, Cấp phát cổ phiếu/cổ phần tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)