Thu nhập Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh in India tại Tata Consultancy Services dao động từ ₹617K mỗi year cho C1 đến ₹2.3M mỗi year cho C3B. Gói thu nhập trung vị year in India có tổng giá trị ₹779K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Tata Consultancy Services. Cập nhật lần cuối: 11/1/2025

Trung bình Mức lương theo Cấp độ
Thêm thù laoSo sánh cấp độ
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
C1
Assistant Analyst
₹617K
₹611K
₹0
₹5.8K
C2
Analyst
₹1.04M
₹1.04M
₹0
₹0
C3A
Assistant Consultant
₹1.75M
₹1.75M
₹0
₹0
C3B
Associate Consultant
₹2.3M
₹2.3M
₹0
₹0
Thông tin mức lương mới nhất
Công ty

Địa điểm | Ngày

Tên cấp bậc

Thẻ

Số năm kinh nghiệm

Tổng / Tại công ty

Tổng thu nhập

Lương cơ bản | Cổ phiếu (năm) | Thưởng
Không tìm thấy thông tin lương
Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Tại Tata Consultancy Services, Cấp phát cổ phiếu/cổ phần tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)



Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh tại Tata Consultancy Services in India có tổng thu nhập hàng năm là ₹2,300,786. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Tata Consultancy Services cho vị trí Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh in India là ₹779,289.

