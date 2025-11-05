Danh bạ công ty
Tango Kỹ Sư Phần Mềm Mức lương tại Ukraine

Gói thu nhập trung vị của Kỹ Sư Phần Mềm in Ukraine tại Tango có tổng giá trị UAH 4.01M mỗi year. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Tango. Cập nhật lần cuối: 11/5/2025

Gói Lương Trung Vị
company icon
Tango
Software Engineer
Kyiv, KC, Ukraine
Tổng mỗi năm
UAH 4.01M
Cấp bậc
hidden
Lương cơ bản
UAH 4.01M
Stock (/yr)
UAH 0
Thưởng
UAH 0
Số năm tại công ty
2-4 Năm
Số năm kinh nghiệm
5-10 Năm
Các cấp bậc nghề nghiệp tại Tango?
Block logo
+UAH 2.43M
Robinhood logo
+UAH 3.72M
Stripe logo
+UAH 836K
Datadog logo
+UAH 1.46M
Verily logo
+UAH 920K
Lương thực tập

Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Tại Tango, Cấp phát cổ phiếu/cổ phần tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)



Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm tại Tango in Ukraine có tổng thu nhập hàng năm là UAH 6,209,528. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Tango cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm in Ukraine là UAH 3,920,156.

