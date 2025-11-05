Danh bạ công ty
Tango Kỹ Sư Phần Mềm Mức lương tại Greater Toronto Area

Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Tango. Cập nhật lần cuối: 11/5/2025

Block logo
+CA$81.1K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$28K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.8K
Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Tại Tango, Cấp phát cổ phiếu/cổ phần tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)



Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm tại Tango in Greater Toronto Area có tổng thu nhập hàng năm là CA$233,385. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Tango cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm in Greater Toronto Area là CA$233,385.

