  • Mức lương
  • Kỹ Sư Phần Mềm

  • Kỹ sư DevOps

  • Greater Zurich Area

Swisscom Kỹ sư DevOps Mức lương tại Greater Zurich Area

Thu nhập Kỹ sư DevOps in Greater Zurich Area tại Swisscom dao động từ CHF 124K mỗi year cho Software Engineer đến CHF 159K mỗi year cho Senior Software Engineer. Gói thu nhập trung vị year in Greater Zurich Area có tổng giá trị CHF 133K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Swisscom. Cập nhật lần cuối: 10/8/2025

Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần ()
Thưởng
Software Engineer
(Cấp độ mới vào nghề)
CHF 124K
CHF 121K
CHF 0
CHF 3K
Senior Software Engineer
CHF 159K
CHF 153K
CHF 0
CHF 6.2K
Lead Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Principal Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
CHF 160K

Thông tin mức lương mới nhất
Công ty

Địa điểm | Ngày

Tên cấp bậc

Thẻ

Số năm kinh nghiệm

Tổng / Tại công ty

Tổng thu nhập

Lương cơ bản | Cổ phiếu (năm) | Thưởng
Không tìm thấy thông tin lương
Đóng góp
Các cấp bậc nghề nghiệp tại Swisscom?

Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Kỹ sư DevOps tại Swisscom in Greater Zurich Area có tổng thu nhập hàng năm là CHF 166,043. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Swisscom cho vị trí Kỹ sư DevOps in Greater Zurich Area là CHF 136,460.

Tài nguyên khác