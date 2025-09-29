Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in India tại Swiggy dao động từ ₹2.04M mỗi year cho L6 đến ₹10.95M mỗi year cho L9. Gói thu nhập trung vị year in India có tổng giá trị ₹3.83M. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Swiggy. Cập nhật lần cuối: 9/29/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
L6
₹2.04M
₹1.76M
₹259K
₹14.8K
L7
₹4.18M
₹3.31M
₹856K
₹16.6K
L8
₹8.56M
₹5.59M
₹2.97M
₹0
L9
₹10.95M
₹7.87M
₹3.08M
₹0
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Swiggy, Options tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Swiggy, Options tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (25.00% hàng năm)
Chức danh được bao gồmGửi chức danh mới