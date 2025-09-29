Danh bạ công ty
Swiggy
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn
    Levels FYI Logo
  • Mức lương
  • Quản Lý Thiết Kế Sản Phẩm

  • Tất cả mức lương Quản Lý Thiết Kế Sản Phẩm

Swiggy Quản Lý Thiết Kế Sản Phẩm Mức lương

Tổng thu nhập Quản Lý Thiết Kế Sản Phẩm in India tại Swiggy là ₹7.26M mỗi year cho L9. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Swiggy. Cập nhật lần cuối: 9/29/2025

Tổng Thu Nhập Trung Bình

₹5.72M - ₹6.79M
India
Khoảng Phổ Biến
Khoảng Có Thể
₹5.28M₹5.72M₹6.79M₹7.23M
Khoảng Phổ Biến
Khoảng Có Thể
Trung bình Mức lương theo Cấp độ
Thêm thù laoSo sánh cấp độ
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
₹7.26M
₹6.31M
₹633K
₹316K
Xem 2 Thêm cấp độ
Thêm thù laoSo sánh cấp độ

₹13.94M

Được Trả Xứng Đáng, Không Bị Lừa Dối

Chúng tôi đã thương lượng hàng nghìn lời mời việc làm và thường xuyên đạt được mức tăng ₹2.61M+ (đôi khi ₹26.14M+). Để chúng tôi thương lượng mức lương cho bạn hoặc để CV của bạn được đánh giá bởi các chuyên gia thực thụ - những nhà tuyển dụng làm việc này hàng ngày.


Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
Options

Tại Swiggy, Options tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
Options

Tại Swiggy, Options tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (25.00% hàng năm)



Nhận Thông tin Lương Đã Xác minh trong Hộp thư

Đăng ký nhận thông tin đã xác minh về Quản Lý Thiết Kế Sản Phẩm đề nghị việc làm.Bạn sẽ nhận được bảng phân tích chi tiết về mức lương qua email. Tìm hiểu thêm

Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và Chính sách Bảo mật Điều khoản Dịch vụ của Google có hiệu lực.

Câu hỏi thường gặp

The highest paying salary package reported for a Quản Lý Thiết Kế Sản Phẩm at Swiggy in India sits at a yearly total compensation of ₹7,257,263. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Swiggy for the Quản Lý Thiết Kế Sản Phẩm role in India is ₹5,284,547.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho Swiggy

Công ty liên quan

  • OYO
  • Ola
  • Gojek Tech
  • Grofers
  • Alpaca
  • Xem tất cả công ty ➜

Tài nguyên khác