Strategy by PwC Mức lương

Mức lương tại Strategy by PwC dao động từ $20,000 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức thấp đến $333,858 cho vị trí Chuyên Viên Tư Vấn Quản Lý ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Strategy by PwC. Cập nhật lần cuối: 10/26/2025

Chuyên Viên Tư Vấn Quản Lý
Consultant $256K
Senior Consultant $211K
Associate $111K
Senior Associate $217K
Principal $334K
Kế Toán
$77.6K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
$65.6K

Nhà Khoa Học Dữ Liệu
$70.4K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
$118K
Quản Lý Sản Phẩm
$318K
Quản Lý Dự Án
$216K
Kỹ Sư Phần Mềm
$20K
Kiến Trúc Sư Giải Pháp
$91.8K
Nhà Đầu Tư Mạo Hiểm
$254K
Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Strategy by PwC là Chuyên Viên Tư Vấn Quản Lý at the Principal level với tổng thu nhập hàng năm là $333,858. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Strategy by PwC là $164,375.

