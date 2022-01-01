Strategy by PwC Mức lương

Mức lương tại Strategy by PwC dao động từ $20,000 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức thấp đến $333,858 cho vị trí Chuyên Viên Tư Vấn Quản Lý ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Strategy by PwC . Cập nhật lần cuối: 10/26/2025