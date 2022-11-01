Danh bạ công ty
Stout
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn

Stout Mức lương

Mức lương tại Stout dao động từ $55,162 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Chuyên Viên Tư Vấn Quản Lý ở mức thấp đến $130,650 cho vị trí Chuyên Viên Ngân Hàng Đầu Tư ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Stout. Cập nhật lần cuối: 10/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
$68.7K
Chuyên Viên Ngân Hàng Đầu Tư
$131K
Chuyên Viên Tư Vấn Quản Lý
$55.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Thiếu chức danh của bạn?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang thù lao hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang này.


Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Stout là Chuyên Viên Ngân Hàng Đầu Tư at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $130,650. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Stout là $68,655.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho Stout

Công ty liên quan

  • Flipkart
  • Dropbox
  • Pinterest
  • Intuit
  • Apple
  • Xem tất cả công ty ➜

Tài nguyên khác