Storyblocks Mức lương

Mức lương tại Storyblocks dao động từ $145,000 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức thấp đến $216,791 cho vị trí Nhà Khoa Học Dữ Liệu ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Storyblocks . Cập nhật lần cuối: 10/15/2025