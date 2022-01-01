Danh bạ công ty
STORD
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn

STORD Mức lương

Mức lương tại STORD dao động từ $134,325 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật ở mức thấp đến $271,350 cho vị trí Tổng Thư Ký ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của STORD. Cập nhật lần cuối: 10/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Kỹ Sư Phần Mềm
Median $167K

Kỹ sư phần mềm full-stack

Tổng Thư Ký
$271K
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
$164K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Quản Lý Sản Phẩm
$202K
Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
$134K
Thiếu chức danh của bạn?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang thù lao hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang này.


Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Tại STORD, Cấp phát cổ phiếu/cổ phần tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)

Có câu hỏi? Hỏi cộng đồng.

Truy cập cộng đồng Levels.fyi để tương tác với nhân viên từ các công ty khác nhau, nhận lời khuyên nghề nghiệp và nhiều hơn nữa.

Truy cập ngay!

Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại STORD là Tổng Thư Ký at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $271,350. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại STORD là $167,000.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho STORD

Công ty liên quan

  • Postmates
  • Deliverr
  • McMaster-Carr
  • ShipBob
  • NEXT Trucking
  • Xem tất cả công ty ➜

Tài nguyên khác