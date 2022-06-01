StoneX Group Mức lương

Mức lương tại StoneX Group dao động từ $29,711 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Nhà Khoa Học Dữ Liệu ở mức thấp đến $208,950 cho vị trí Vận Hành Marketing ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của StoneX Group . Cập nhật lần cuối: 10/26/2025