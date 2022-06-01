Danh bạ công ty
StoneX Group
StoneX Group Mức lương

Mức lương tại StoneX Group dao động từ $29,711 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Nhà Khoa Học Dữ Liệu ở mức thấp đến $208,950 cho vị trí Vận Hành Marketing ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của StoneX Group. Cập nhật lần cuối: 10/26/2025

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $142K

Kỹ sư phần mềm full-stack

Kế Toán
$52.3K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
$41.6K

Nhà Khoa Học Dữ Liệu
$29.7K
Vận Hành Marketing
$209K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
$58.3K
Quản Lý Sản Phẩm
$206K
Bán Hàng
$139K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
$196K
Kiến Trúc Sư Giải Pháp
$119K
Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại StoneX Group là Vận Hành Marketing at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $208,950. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại StoneX Group là $128,972.

Tài nguyên khác