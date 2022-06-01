Stoneridge Mức lương

Mức lương tại Stoneridge dao động từ $8,955 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Nhà Thiết Kế Sản Phẩm ở mức thấp đến $66,317 cho vị trí Kỹ Sư Cơ Khí ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Stoneridge . Cập nhật lần cuối: 10/26/2025