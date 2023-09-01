Stockbit Mức lương

Mức lương tại Stockbit dao động từ $12,882 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Nhà Khoa Học Dữ Liệu ở mức thấp đến $25,835 cho vị trí Quản Lý Sản Phẩm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Stockbit . Cập nhật lần cuối: 10/26/2025