Stanley Black & Decker
Stanley Black & Decker Mức lương

Khoảng lương Stanley Black & Decker từ $40,603 trong tổng thu nhập hàng năm cho Quản lý dự án ở mức thấp nhất đến $433,508 cho Quản lý chương trình ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của Stanley Black & Decker. Cập nhật lần cuối: 8/19/2025

$160K

Kỹ sư cơ khí
Median $95K
Kỹ sư phần mềm
Median $112K
Quản lý sản phẩm
Median $134K

Kỹ sư phần cứng
Median $89K
Nhà phân tích kinh doanh
$104K
Phát triển kinh doanh
$236K
Nhà phân tích dữ liệu
$42.6K
Quản lý khoa học dữ liệu
$213K
Nhà khoa học dữ liệu
Median $150K
Nhà phân tích tài chính
$89.1K
Nhà thiết kế đồ họa
$146K
Nhân sự
$61.2K
Marketing
Median $140K
Nhà thiết kế sản phẩm
$80.4K
Quản lý chương trình
$434K
Quản lý dự án
$40.6K
Bán hàng
$152K
Quản lý kỹ thuật phần mềm
$164K
Kiến trúc sư giải pháp
$60.3K
Quản lý chương trình kỹ thuật
$141K
Câu hỏi thường gặp

Vị trí được trả lương cao nhất được báo cáo tại Stanley Black & Decker là Quản lý chương trình at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $433,508. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu tiềm năng và tiền thưởng nào.
Tổng thu nhập trung vị hàng năm được báo cáo tại Stanley Black & Decker là $123,000.

