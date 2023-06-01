Thư Mục Công Ty
Standard Metrics
Standard Metrics Mức lương

Khoảng lương Standard Metrics từ $137,200 trong tổng thu nhập hàng năm cho Thành công khách hàng ở mức thấp nhất đến $211,935 cho Quản lý kỹ thuật phần mềm ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của Standard Metrics. Cập nhật lần cuối: 8/19/2025

$160K

Dịch vụ khách hàng
$139K
Thành công khách hàng
$137K
Quản lý sản phẩm
$186K

Nhà tuyển dụng
$151K
Bán hàng
$157K
Kỹ sư bán hàng
$179K
Kỹ sư phần mềm
$157K
Quản lý kỹ thuật phần mềm
$212K
Câu hỏi thường gặp

El rol més ben pagat informat a Standard Metrics és Quản lý kỹ thuật phần mềm at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $211,935.
La compensació total anual mediana informada a Standard Metrics és de $156,733.

