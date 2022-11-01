Thư Mục Công Ty
Standard Chartered
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn

Standard Chartered Mức lương

Khoảng lương Standard Chartered từ $16,994 trong tổng thu nhập hàng năm cho Phát triển doanh nghiệp ở mức thấp nhất đến $502,500 cho Nhà đầu tư ngân hàng ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của Standard Chartered. Cập nhật lần cuối: 8/19/2025

$160K

Được trả tiền, không bị lợi dụng

Chúng tôi đã thương lượng hàng ngàn đề nghị và thường xuyên đạt được mức tăng hơn 30 nghìn đô la (đôi khi hơn 300 nghìn đô la).Được thương lượng lương của bạn hoặc sơ yếu lý lịch của bạn được xem xét bởi các chuyên gia thực thụ - những nhà tuyển dụng làm việc này hàng ngày.

Kỹ sư phần mềm
Software Engineer $22K
Lead Software Engineer $29.6K

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm toàn ngăn xếp

Quản lý sản phẩm
Median $52.5K
Quản lý kỹ thuật phần mềm
Median $42.7K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Quản lý chương trình kỹ thuật
Median $150K
Kế toán
$204K
Nhà phân tích kinh doanh
$26.4K
Phát triển doanh nghiệp
$17K
Nhà phân tích dữ liệu
$20K
Nhà khoa học dữ liệu
$43.9K
Nhà phân tích tài chính
$17.1K
Chuyên gia công nghệ thông tin
$39.4K
Nhà đầu tư ngân hàng
$503K
Nhà tư vấn quản lý
$57.1K
Nhà thiết kế sản phẩm
$69.1K
Quản lý chương trình
$60K
Quản lý dự án
$43.1K
Bán hàng
$56.5K
Chuyên viên an ninh mạng
$18K
Kiến trúc sư giải pháp
$43.3K
Bạn thiếu chức danh của mình?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang bồi thường của chúng tôi hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang.


Câu hỏi thường gặp

Vị trí được trả lương cao nhất được báo cáo tại Standard Chartered là Nhà đầu tư ngân hàng at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $502,500. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu tiềm năng và tiền thưởng nào.
Tổng thu nhập trung vị hàng năm được báo cáo tại Standard Chartered là $43,225.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật nào cho Standard Chartered

Các công ty liên quan

  • Uber
  • Square
  • Netflix
  • SoFi
  • Apple
  • Xem tất cả các công ty ➜

Các tài nguyên khác