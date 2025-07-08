Danh bạ công ty
SRS Acquiom
Mức lương tại SRS Acquiom dao động từ $120,600 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Pháp Lý ở mức thấp đến $172,135 cho vị trí Quản Lý Dự Án ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của SRS Acquiom. Cập nhật lần cuối: 11/30/2025

Pháp Lý
$121K
Quản Lý Dự Án
$172K
Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại SRS Acquiom là Quản Lý Dự Án at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $172,135. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại SRS Acquiom là $146,368.

