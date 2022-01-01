Squarespace Mức lương

Mức lương tại Squarespace dao động từ $59,900 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Dịch Vụ Khách Hàng ở mức thấp đến $478,333 cho vị trí Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Squarespace . Cập nhật lần cuối: 11/30/2025