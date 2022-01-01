Danh bạ công ty
Squarespace Mức lương

Mức lương tại Squarespace dao động từ $59,900 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Dịch Vụ Khách Hàng ở mức thấp đến $478,333 cho vị trí Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Squarespace. Cập nhật lần cuối: 11/30/2025

Kỹ Sư Phần Mềm
L1 $133K
L2 $164K
L3 $195K
L4 $240K
L5 $277K
L6 $328K

Kỹ sư phần mềm frontend

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm full-stack

Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
L5 $267K
L6 $329K
L7 $478K
Quản Lý Sản Phẩm
L3 $216K
L4 $197K
L5 $298K

Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
L3 $158K
L4 $198K
L6 $332K
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
L3 $155K
L4 $200K
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
Median $135K
Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính
Median $190K
Tiếp Thị
Median $164K
Nhà Tuyển Dụng
Median $150K
Nhà Nghiên Cứu Trải Nghiệm Người Dùng
Median $151K
Trợ Lý Hành Chính
$79.6K
Quản Lý Vận Hành Kinh Doanh
$274K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
$118K
Dịch Vụ Khách Hàng
Median $59.9K
Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu
$224K
Nhân Sự
$141K
Chuyên Gia Công Nghệ Thông Tin (IT)
$191K
Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
Median $202K
Lịch Trình Phát Hành

15%

NĂM 1

25%

NĂM 2

30%

NĂM 3

30%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Squarespace, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 15% được phát hành trong 1st-NĂM (15.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 30% được phát hành trong 3rd-NĂM (30.00% hàng năm)

  • 30% được phát hành trong 4th-NĂM (30.00% hàng năm)

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Squarespace, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)

Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Squarespace là Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm at the L7 level với tổng thu nhập hàng năm là $478,333. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Squarespace là $195,822.

