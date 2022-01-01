Splunk Mức lương

Danh bạ công ty
Mức lương tại Splunk dao động từ $51,822 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Kỹ Sư Bán Hàng ở mức thấp đến $733,000 cho vị trí Quản Lý Sản Phẩm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Splunk. Cập nhật lần cuối: 8/30/2025

Kỹ Sư Phần Mềm
P2 $171K
P3 $227K
P4 $300K
P5 $403K
P6 $726K

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm full-stack

Kỹ sư phần mềm đảm bảo chất lượng (QA)

Kỹ sư độ tin cậy hệ thống

Quản Lý Sản Phẩm
P2 $189K
P3 $219K
P4 $261K
P5 $422K
P6 $652K
P7 $733K
Bán Hàng
P2 $121K
P3 $158K
P4 $245K
P5 $312K

Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
M3 $366K
M4 $411K
M5 $563K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
P2 $150K
P3 $218K
P5 $351K

Nhà thiết kế trải nghiệm người dùng

Kiến Trúc Sư Giải Pháp
P4 $229K
P5 $282K

Kiến trúc sư dữ liệu

Cloud Security Architect

Nhà Khoa Học Dữ Liệu
Median $265K
Marketing
P2 $106K
P5 $268K
Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
Median $224K
Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính
Median $145K
Quản Lý Chương Trình
Median $170K
Kỹ Sư Bán Hàng
Median $51.8K
Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (IT)
Median $157K
Nhân Viên Tuyển Dụng
Median $141K
Biên Tập Viên Kỹ Thuật
Median $145K
Quản Lý Dự Án
Median $156K
Chuyên Viên Phân Tích An Ninh Mạng
Median $425K
Kế Toán
$252K

Kế toán kỹ thuật

Quản Lý Vận Hành Kinh Doanh
$147K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
Median $161K
Phát Triển Kinh Doanh
$63.3K
Tổng Thư Ký
$371K
Dịch Vụ Khách Hàng
$229K
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
$167K
Nhân Sự
$249K
Chuyên Viên Tư Vấn Quản Lý
$153K
Vận Hành Marketing
$162K
Quản Lý Thiết Kế Sản Phẩm
$481K
Vận Hành Doanh Thu
$200K
Tổng Phần Thưởng
$241K
Nghiên Cứu Viên UX
$129K
Thiếu chức danh của bạn?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang thù lao hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang này.


Lịch Trình Phát Hành

33.3%

NĂM 1

33.3%

NĂM 2

33.3%

NĂM 3

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Splunk, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 3 năm:

  • 33.3% được phát hành trong 1st-NĂM (33.30% hàng năm)

  • 33.3% được phát hành trong 2nd-NĂM (8.32% hàng quý)

  • 33.3% được phát hành trong 3rd-NĂM (8.32% hàng quý)

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Splunk, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)

Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Splunk là Quản Lý Sản Phẩm at the P7 level với tổng thu nhập hàng năm là $733,000. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Splunk là $227,427.

Công ty liên quan

  • Okta
  • Box
  • Palo Alto Networks
  • Pure Storage
  • UiPath
  • Xem tất cả công ty ➜

