Splunk Mức lương

Mức lương tại Splunk dao động từ $51,822 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Kỹ Sư Bán Hàng ở mức thấp đến $733,000 cho vị trí Quản Lý Sản Phẩm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Splunk. Cập nhật lần cuối: 8/30/2025
33.3%
NĂM 1
33.3%
NĂM 2
33.3%
NĂM 3
Tại Splunk, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 3 năm:
33.3% được phát hành trong 1st-NĂM (33.30% hàng năm)
33.3% được phát hành trong 2nd-NĂM (8.32% hàng quý)
33.3% được phát hành trong 3rd-NĂM (8.32% hàng quý)
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Splunk, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)
