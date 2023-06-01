Danh bạ công ty
Splitit
Splitit Mức lương

Mức lương tại Splitit dao động từ $111,401 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức thấp đến $392,000 cho vị trí Bán Hàng ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Splitit. Cập nhật lần cuối: 9/19/2025

$160K

Quản Lý Sản Phẩm
$121K
Bán Hàng
$392K
Kỹ Sư Phần Mềm
$111K

Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Splitit là Bán Hàng at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $392,000. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Splitit là $121,284.

Tài nguyên khác